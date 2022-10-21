高雄大立百貨前今(21日)凌晨發生因債務糾紛衍發的槍擊案件，高雄市警局火速在案發2個多小時即刻逮捕槍手破案，並將涉案相關人等逮捕，還意外破獲販嫌友人攜帶毒品案外移一併送法辦。根據統計，今年1月迄今，高雄市槍擊案發生2件，較去年減少5件，發生數大幅降低為六都最低，亦是近10年來的新低，並且均於短時間內火速偵破展現打擊不法的決心。

警方調查，今日凌晨1時20分，43歲李姓男子在五福三路大立百貨旁公司與33歲潘姓男子談判，疑似談判破裂，隨後李男對空鳴槍後乘車離去。經民眾見狀報警，高雄警方立即啟動快打部隊循線調查下，於案發2.5小時後，於左營區將李男逮捕，並在身上查獲一把手槍、3顆子彈，並在現場找到2顆未擊發90手槍子彈及1枚彈殼，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂移送法辦

今年1月迄今，高雄市槍擊案發生2件，較去年減少5件，發生數大幅降低為六都最低，亦是近10年來的新低。(高雄市警局提供)

根據高雄市警局統計，今（111）年1月迄今，高雄市槍擊案發生2件，較去年減少5件，發生數大幅降低為六都最低，亦是近10年來的新低，並且均於短時間內火速偵破，皆顯示警方積極維護治安之效率；另本市暴力犯罪今年迄今發生29件較去年同期減少12件，減少29.26%，目前在各類刑案數據，均呈現發生數減少、破獲率增加的趨勢。

警方強調，所有統計數據皆顯示警察局全體同仁在維護治安上辛勞付出的成果，警察局有信心、有能力讓高雄市治安維穩，希望多予鼓勵，勿抹滅同仁辛勞與士氣。