台南市長選舉號次抽籤，台南市長黃偉哲由台南青農出陣代為抽出「5號」，他立刻在個人臉書、IG換上號次大頭照。黃偉哲表示，幫他抽籤的陳正明是來自新市的青農，他特地把媒體鎂光燈留給台南青年，讓大家知道這些來自各領域的台南青年5夠讚；他也謝謝在地年輕人願意站出來力挺他，他會繼續當青年的後盾、當市民的後盾。他也會盡全力繼續拚，讓台南5夠讚、5夠力。

黃偉哲21日在臉書粉專貼文表示，今天他委託台南在地青農陳正明代表抽籤，順利抽到5號，他會盡全力、繼續拚，讓台南5夠讚、5夠力。幫他抽籤的陳正明是來自新市的青農，返鄉接手爸爸的火龍果園，用心種植無毒火龍果。陳正明說，最感謝市府團隊全力行銷台南農業和改善農業基礎建設；陳正明為了幫他抽籤，一大早就衝去新市的東勢北極殿向玄天上帝祈求順利、國泰民安，連早餐都吃素，非常謝謝這樣可愛又認真的年輕人。

黃偉哲指出，不只農業界，科技業、文創工作者和觀光商圈、關注社福等台南青年代表，今天都站出來支持他，如同他之前選舉登記所提出的五大施政重點，「永續台南，宜居首府」、「活力台南，全齡照顧」、「文化台南，國際聚焦」、「便捷台南，區域均衡」、「富饒台南，壯大台灣」，讓台南更好的5大面向，下一個四年，他會繼續拚。

黃偉哲表示，再一個多月就要投票，選戰只是一時，他更在意的是政策落實，就像今天的抽籤號次，特地把媒體鎂光燈留給台南青年，讓大家知道這些來自各領域的台南青年5夠讚，也象徵台南青年挺18，落實世代正義，讓台灣跟上世界民主潮流。謝謝在地年輕人願意站出來力挺他，他會繼續當青年的後盾、當市民的後盾。下次轉角遇見他，歡迎Give me 5！