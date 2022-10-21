嘉義市議員選戰激烈，西區候選人李錦洋遭檢舉涉嫌以1票1000元至2000元不等現金買票，李錦洋、4名樁腳及9名選民共14人經檢警調傳喚到案，檢方訊後聲押禁見李及賴姓、郭姓2名樁腳，21日法官裁定3人羈押禁見，李錦洋成為此次選舉嘉義地區首名遭收押的議員候選人。

地院表示，法官開庭認為李嫌有逃亡之虞外，3名被告均有湮滅證據、勾串之虞，3人均有羈押必要性，因此准予羈押聲請，並均禁止接見通信。

嘉義地檢署接獲嘉義市議員賄選情資，20日由檢察官吳心嵐、張建強、呂雅純、李昕諭及陳郁雯指揮嘉義市調查站、嘉義市警察局刑警大隊、第一、二分局及刑事局中部犯罪打擊中心，兵分多路到西區李錦洋的競選總部、樁腳住處等多地搜索，查獲可疑現金3萬多元，9名選民訊問後繳回1萬多元，並請回。

據了解，檢方調查後認為李錦洋、賴姓樁腳、郭姓樁腳涉嫌以每票1000元至2000元不等現金，交付給選民要求支持，但李男、賴姓樁腳及郭姓樁腳對涉犯情節的供述避重就輕，以3人涉嫌重大、有勾串共犯、證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

21日是候選人抽號次，李錦洋因涉嫌賄選案出庭，由其妻子代為到選委會抽號次，李妻受訪時表示，她先生的為人處事可受公評，相信司法會還他清白，讓他有公平競選的機會，團隊會按步就班繼續拚選舉。