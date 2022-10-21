活動配合企業參訪參觀長江酒窖，並由金門酒廠人員實施導覽與介紹，參與榮民收穫滿滿(圖／金門榮服處提供)

午間的慶祝大會暨餐會於金湖紅龍餐廳舉行，頒發榮民楷模等5類獎項(圖／金門榮服處提供)

金門縣榮民服務處為慶祝輔導會成立68週年暨第44屆榮民節，今(21)日特別舉辦太武登山健行暨參訪長江酒窖與慶祝大會等活動，包括受獎榮民楷模、榮欣志工、地區退伍軍人社團代表及地區榮民約百餘人參加，場面熱鬧。

秋高氣爽，參加人員一早在榮服處長游文勇帶領下，沿路揮舞著小國旗登太武山健行，登高望遠俯望浯洲，展現榮民的向心與活力。抵達毋忘在莒石刻時，也請當時參與雕刻工匠-故榮民張再興之女張寶華女士，說明其父親當年刻石艱辛，這些前輩參與地方建設，反映出榮民袍澤們刻苦耐勞的精神。

隨後配合企業參訪參觀長江酒窖，並由金門酒廠人員實施導覽與介紹。酒窖前身為長江發電廠，早年由駐軍部隊為因應戰時供電地下化所開鑿，如今蛻變為金門高粱酒的儲存坑道，在解說人員風趣的說明下參與榮民收穫滿滿。

午間的慶祝大會暨餐會於金湖紅龍餐廳舉行，包括立法委員陳玉珍、金門縣政府秘書長陳祥麟、民政處長蔡西湖、金湖鎮長陳文顧等貴賓雲集，共計約120人與會參加。

金門榮服處表示，為表揚榮民模範，輔導會每年均隆重舉辦榮民節大會，除向廣大榮譽國民致敬外，更要喚起社會大眾對這群無名英雄曾為國家生存發展而默默犧牲的記憶。

活動中頒發榮民楷模等5類獎項，獲獎名單計有：榮民楷模：陳金福、吳則雄、陳宗院、洪學文、洪萬宗。績優社區組長：李錫銓。績優榮欣志工：高麗萍、呂愛華、吳佩娟、陳玉秀、吳梅蘭。績優廠商：嘉里大榮物流股份有限公司金門營業所、偉盛環境工程股份有限公司、威力保全股份有限公司。新住民幸福家庭：劉漫屏、廖建英伉儷、楊再添、林秀閑伉儷。金門榮服處績優職員工：趙翊廷、許進乾。

值得一提的是金門榮服處推薦代表金門參加全國性「榮民楷模」甄選的金寧區洪學文先生，獲選輔導會年度榮民楷模，並返臺接受表揚，地區的全體榮民莫不與有榮焉。

榮服處長游文勇指出，輔導會近年配合數位轉型政策，在服務上與時俱進推出數位榮福卡，除藉由統一平台整合提供榮民眷服務相關資訊外，也將各項優惠對象擴及榮民直系一等親屬，讓受惠者增加，落實服務照顧榮民眷的工作。