為推動非洲與我經貿往來，經濟部國際貿易局委託外貿協會21日辦理「臺非企業家聯誼會」，計有台泥、中油、永光化學、研華、正新輪胎、台塑工業、南亞塑膠、彰源企業等19家上市企業參與，顯示我企業對非洲市場拓展的企圖。

貿協副秘書長李惠玲指出，在全球製造供應鏈由長鏈變短鍊趨勢下，非洲在世界經貿版圖的重要性與日俱增，加上2021年生效實施的非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)，已完成近90%商品關稅減讓的目標，消除貿易壁壘後，世界銀行預計2035年非洲區域境內的貿易量將成長81%，市場深具潛力。

國際貿易局副局長李冠志指出，非洲今年經濟展現極大的韌性，2022年國際貨幣基金組織(IMF)預測非洲GDP成長達3.7%，優於全球3.2%；臺灣與非洲雙邊貿易方面，2021年臺灣對非洲的進出口持續成長，已恢復並優於疫情前(2019)水準。今年截至9月臺灣對非洲出口已達25億美元，較去年同期成長51%，預期今年將有機會創歷史新高。

史瓦帝尼商工暨貿易部指出，自從臺史ECA雙邊經貿協議生效後，雙邊貿易持續增溫，史瓦帝尼出口至臺灣的品項也越來越多元。在史瓦帝尼，已有超過30家紡織、機械製造、園藝工具、包材及農業等臺灣業者前往布局，雇用超過3萬名員工，也希望能邀請再生能源、資通訊、醫藥、旅遊業者前往尋找商機。