超商微波食品是許多人趕時間的選擇，不少店員也都會直接結帳來吃，但近日有店員爆料，自家店長吃店內微波食品時，總是先拍照，卻等到晚上才結帳，就是為了等到報廢期限前的65折，引發網友熱議，直呼「難怪我要的常常買不到」。

一名店員在臉書《靠北血汗超商總部》指出，自己是大夜員工，近日店長調職，由原本的副店接任，但最近發現，店長與部分資深員工，常常會提早拿店內的微波食品來吃，並先拍下照片，但卻沒立刻結帳，而是把照片傳給他，要他上班的時候結。

原PO說，因為覺得非常奇怪，於是詢問店長跟資深員工為何要多此一舉，但對方都輕描淡寫說「忘記了」，讓他忍不住質疑「怎麼可以每次都忘記，而且還都剛好可以打65折」，聯想到過去曾聽說有員工會刻意將鮮食冰到冰箱，等到報廢日期到了後再拿出來吃。

原PO也猶豫自己到底該不該幫店長結帳，擔心到時東窗事發，自己也會受到牽連。

不少網友看了也直搖頭：「這已經算業務侵占了吧」、「看起來比較像直營店，直接打到總公司投訴啊，這可以讓店長丟官了」、「百分之百是店長佔便宜啊」、「難怪每次APP上都顯示還有，結果到現場架上都空的」、「跟之前上新聞的先把東西暗坎住，時間到要求貼打折貼紙的奧客行為一模一樣」、「每個工作基本原則都是拒絕背黑鍋」、「明明凌晨3點報廢，我家旁邊超商晚上10點就先挑掉了，可能有被投訴，後來一直到凌晨2點才下架」、「看來超商也是水很深的地方啊…」、「這店長也太扯，我們店長都叫我們別拿架上食物，自掏腰包拿飯錢給我們去外面買」、「甚麼爛理由，記得拍照會忘了結帳？」。