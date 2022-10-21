國民黨台北市議員候選人高揚凱今（21）日在臉書表示，民進黨、指揮中心陳時中跟高端之間，有太多的黑箱，太多的封存三十年，讓民眾有疑慮。一旦說一個謊，就要用更大的謊來圓。他呼籲陳時中應該要好好出來說明，不要用「現在已經不在衛福部」當做逃避的理由。

高揚凱指出，今天是選舉號次抽籤，陳時中抽到12，PTT馬上有網友接龍，說陳時中「12不赦」、「自12果」。PTT向來都是綠大於藍，許多民進黨的公關網軍、議員助理，通通藏在裡面帶風向。為什麼連PTT都開始酸陳時中，可想而知，就是陳時中擔任疫情指揮官這兩年來，累積了太多民怨。

高揚凱表示，現在不僅打高端無法去日本，連高端的售價跟品質，通通有人質疑。連剛打完高端第四劑十四天的行政院長蘇貞昌都已確診，這就是高端問題多多最直接的證據。

高揚凱提到，高端疫苗再被踢爆價差六億元，衛福部預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師，昨天提到高端有補送報告，但聽說品質不好。這幾日連食藥署自己都說，高端資料再不通過，就要廢除高端EUA，這下打了高端的民眾，真的是欲哭無淚。

高揚凱重申，台灣擁有自製的疫苗，絕對是正確的方向，無論是戰略上的考量，還是自製疫苗通過檢核，銷售國外之後，可以拓展台灣的生技產業，這些通通都是沒有問題的好事。

高揚凱質疑，問題就出在民進黨、指揮中心陳時中跟高端之間，有太多的黑箱，太多的封存三十年，讓民眾有疑慮。一旦說一個謊，就要用更大的謊來圓。陳時中應該要好好出來說明，不要用「現在已經不在衛福部」當做逃避的理由。

高揚凱呼籲民進黨，不要再閃避、不要再用媒體、網軍帶風向；陳時中，不要躲在台北市長選舉的行程背後，因為疫情發生的這兩年，執政的是民進黨，大權一手在握的，就是你中央疫情指揮中心陳時中，這麼多人台灣人民，因為疫情而失去生命，這不是三言兩語，幾句幹話，就能掩蓋過去的悲傷事實。

高揚凱也要邀請各位好朋友，持續關注高端事件，持續監督民進黨、陳時中，不能讓這些惡行，被媒體、網軍給掩蓋過去。他也說，臉書的流量越來越限縮，談論疫情的關鍵字，就會被限制流量，這些，都不能阻止他挖掘真相，監督政府的決心！