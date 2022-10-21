民進黨桃園市長候選人鄭運鵬21日舉行八德大溪後援會成立大會，民眾不畏風雨到場支持。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬21日晚間舉行八德大溪後援會成立大會，市長鄭文燦、蔡英文總統等人站台造勢，鄭文燦向鄉親表示，若疼惜鄭文燦就要票投鄭運鵬；蔡英文則直呼鄭運鵬早上抽完號次，她晚上馬上就來了，更高喊「票投3號鄭運鵬，讓桃園進步不回頭」。

鄭文燦表示，8年前大家用選票為桃園寫下驚嘆號，如果當時鄭文燦沒有當選，桃園航空城現在還在吵架，機場捷運還在地下化，綠線可能到現在還沒動工，自己當選後這8年是1天當3天用，讓桃園成為全台灣進步最快的城市，盤點自己推出生育津貼、三節敬老金、假牙補助、建設社宅及親子館、廣設幼兒園和學校等，但這些都需要在地立委、議員同心協力，自己做了一半的政績，盼另外一半能交棒給鄭運鵬來完成，向鄉親請託「若疼惜文燦，就票投鄭運鵬！」。

鄭運鵬則說，鄭文燦這8年在桃園市有許多政績，他也會延續鄭文燦，並推出自己的政策，如未來每區要建置旗艦公園，更要效仿台北兒童樂園，讓桃園的孩子不用跑台北。他認為，每個市政的突破都是千辛萬苦，要跟中央合作才會有好成績。

蔡英文致詞說，今天距離投票已經不到40天，鄭運鵬早上抽完號次，我晚上就來了，希望大家票投3號，讓鄭運鵬做大家的靠山。去年4大公投第1場活動就辦在桃園，那時我們守住了台灣未來的發展方向，台灣現在正走在正確的道路上前進。她更讚許鄭文燦，8年的執政表現是第1名，帶領著桃園不斷進步，讓許多外地人選擇桃園定居，很多企業也看好桃園的發展來桃園投資，全國有1兆8千億投資，其中更有超過3500億選擇在桃園，盼未來中央與地方全力合作，同心協力建設桃園。