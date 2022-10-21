新北消防局第七大隊大隊長鐘世銘頒發感謝狀。（消防局第七大隊提供／李奇叡新北傳真）

新北消防局第七大隊大隊長鐘世銘頒發感謝狀。（消防局第七大隊提供／李奇叡新北傳真）

住宅用火災警報器能提早偵測火災發生、降低傷亡，新北市政府近年積極推廣，議員陳錦錠響應市府政策，昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，捐贈720個住警器給消防局第七救災救護大隊，未來將會免費供予弱勢族群安裝。

陳錦錠表示，中和區人口稠密，一旦發生火災恐釀成嚴重傷亡，只要安裝住警器，當火災發生時就能迅速偵測濃煙，能發出警告音，提醒民眾及早因應採取應變措施。

陳錦錠強調，住警器是家家戶戶都需要的安全防護裝備，因此與丈夫、前立委張慶忠一起攜手雙和扶輪社社長巫錫琪暨全體社友，一起捐贈住警器，大家一起回饋社會奉獻愛心，協助弱勢家庭也能安裝住警器，保障生命財產安全。

巫錫琪說，希望藉此產生拋磚引玉的效果，期待更多民間及慈善公益團體能共襄盛舉，一同關懷社會弱勢族群居住安全。

消防局第七大隊長鐘世銘說，住警器只要偵測到濃煙或高溫，就會立即發出尖銳警報聲，火災發生時民眾常因忙碌或處於睡夢中而來不及應變，加裝住警器後可使民眾於第一時間得知火災發生訊息，搶得逃生先機。