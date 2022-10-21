一邊是下半季封王魔術數字M1，一邊是全年第一魔術數字M1，結局都掌握在中信兄弟與味全龍今晚的比賽結果，最終龍隊靠著吉力吉撈・鞏冠首局2分炮，加上新洋投霸曼7局無失分好投，以2比0擊敗兄弟，也讓樂天桃猿確定拿下全年度第一，直接取得「台灣大賽」門票。

兄弟昨天輸球，加上桃猿獲勝，也讓下半季封王魔術數字凍結在M1，但桃猿全年度第一魔術數字同樣也在M1，不過今天桃猿休兵，是兄弟下半季封王亦或是桃猿拿下全年度第一都看這場隆象大戰結果而定。

兄弟此役推出泰樂搶勝，首局就挨鞏冠2分炮陷入落後，雖然他隨後回穩未再失分，不過兄弟打線也遭到龍隊新洋投霸曼壓制，霸曼7局投球中投出5次三振、沒有任何保送，僅被敲3支安打無失分。

龍隊接替登板林凱威1局僅用10球就抓下3出局，陳冠偉用三振抓下2出局後雖被岳政華敲安、保送詹子賢形成一二壘有人，但最後三振掉陳子豪，也送桃猿前進台灣大賽。