金馬電影學院院長廖慶松。（金馬執委會提供）

2022金馬電影學院今（21日）開學，16位學員分別來自法國、香港、澳門、新加坡、台灣，展開為期1個月的密集課程，並分組完成2部短片。除了院長廖慶松親自擔任導師，更邀請畢業學長姊李麟（《兜兜風》攝影）、陳虹任（《天橋上的魔術師》編劇）擔任助教，以及謝麗伶、吳季恩擔任副導，從故事發想到拍攝製作一路陪伴學員完成。開幕式上，廖慶松勉勵學員一定要忠於自己，過程中充分表達、參與，希望這段經歷能成為大家珍貴的回憶。不少學員皆表示自己是多次報名金馬電影學院，今年終於入選，非常開心和感謝、也很期待和大家一起學習。

金馬電影學院14年培育無數電影新銳，今年更有多達11位歷屆學員作品躋身金馬獎入圍名單，5位入選金馬創投。陳克勤以《咒》入圍最佳攝影；劉國瑞以《白日青春》入圍最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳新導演並擔任入圍紀錄片《憂鬱之島》攝影；梁銘佳以《白日青春》入圍最佳攝影，並擔綱《緣路山旮旯》及《燈火闌珊》攝影；曾英庭以《查無此心》入圍最佳新導演；蘇偉鍵以《海鷗來過的房間》入圍最佳攝影；廖克發以《一邊星星 一邊海浪》入圍最佳紀錄短片；曾威量以《庭中有奇樹》入圍最佳紀錄短片；林柏瑜以《看海》入圍最佳劇情短片；劉世文擔任入圍短片《看海》攝影；詹嘉文擔任項提名的《哈勇家》攝影；黃瑋納擔任入圍紀錄短片《黑牆》剪接。入選金馬創投會議的則有許智彥《抓隻蝴蝶到夢裡》、陳永錤《再見凱西》、梁銘佳《華富》、陳彥宏《眾神與野獸》、呂柏勳《懸日掛月》。

本屆學院拍攝主題由院長廖慶松指定，提出開放式關鍵字「特殊的情感、特殊的物件、特殊的人」，請學員以自身經驗出發，自由發想劇本，希望他們在後疫情時代紛擾的社會中體察人生，闡述一段深刻的生命故事。兩組學員在廖慶松的帶領下，已接續開完12小時的線上會議，高效率定調拍攝主題。學員們私下也不敢鬆懈，紛紛相約面對面討論劇本設定，為接下來的挑戰做好萬全準備。今日正式開學，學員們齊聚一堂，氣氛非常熱絡，大家皆不願放過每個和同儕交流的機會，現場談笑聲不斷。

金馬電影學院也為學員規劃了一系列大師課程，邀請羅卓瑤、方令正導演，以及配樂家陳建騏、羅恩妮開課分享寶貴實務經驗。除了影壇前輩們的用心提攜，和碩聯合科技亦鼎力贊助，中影股份有限公司、聲色盒子有限公司、完美聲音有限公司，則提供專業器材、技術人員以及後製資源。本屆結業作品將於11月16日於微風影城放映，屆時將免費開放入場，歡迎觀眾一同見證金馬電影學院學員的心血結晶。