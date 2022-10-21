台北市長選戰呈現「三腳督」態勢。有媒體發布台北市長選舉民調，民進黨陳時中支持度28.8%排第一，國民黨蔣萬安26.9%第二，無黨籍黃珊珊20%。東華大學教授施正鋒認為，這種民調對民進黨有利嗎？民進黨是有點急了，擔心陳時中會被棄保，最近一直打蔣萬安，真正目的還是故意要邊緣化黃珊珊。

施正鋒21日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，除了黨的初選會做民調、候選人本身也會做民調內參、學者、媒體、公關公司等都有在做，看他們目的是什麼。三立本身不做民調，一定找人合作做民調，山水民調是老牌民調公司，口碑不錯，當然有機構效應，而人家要劃清界線，可能有點調得太過分一點。這樣對民進黨有利嗎？有點走夜路吹口哨，自己壯膽而已。

施正鋒舉例表示，林佳龍上次台中市長選舉時，他們自己的民調其實是上下之間差5％左右，給上面看是贏的那一份，所以後來輸掉台中市長選舉時，民進黨有點訝異。

施正鋒指出，民調內參的部分要不要公布，公布是有一個好處，因為自己人會有危機感，會含淚投票，如果不公布，很多人就不會想去投票。

施正鋒認為，民進黨是有點急了，最近一直打蔣萬安，要把黃珊珊被邊陲化。民進黨有點擔心陳時中被棄保。他看到該民調黃珊珊的民調這麼低，那就是目的，因為蔣萬安跟陳時中差距一點點，沒有差到10％，那無所謂，它真正的目的還是故意要邊緣化黃珊珊。