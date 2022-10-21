21日台股指數收盤為12,819.20點，較上周五（14日）累計下跌308.92點，周跌幅為2.35％。國票投顧預期下周指數在12,500-13,100點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：鋼鐵股、車用電子股、太陽能股、軍工股、能源股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.美股超級財報週，蘋果、微軟、英特爾等大廠將公布財報，增添相關台廠表現題材。
2.聯發科、聯電、旺宏、瑞昱等多家公司將辦法說，或有望釋出偏多訊息，帶動相關個股股價表現。
3.融資餘額仍維持1,700億元左右低水位，籌碼相對穩定。
另要留意三項國內外利空因素： 1.美國考慮擴大對中國科技禁令，擬納入量子運算和AI，台廠半導體股持續承壓。
2.歐日央行利率決策會議將分別在10/27、10/28召開，恐令國際股市波動加劇。
3.台股均線型態偏空，弱勢格局未變，本周續見波段低，現階段仍有下探疑慮。
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