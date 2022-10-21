【立綱氣象報報】低壓近巴士海峽 東部週六局部陣雨

熱帶性低氣壓TD26直逼台灣，氣象局預估其路徑在今晚至明（22）日距離台灣最近，北部、東半部有大雨機率，雖然明晚就會逐漸遠離，但東北季風將在周日（10/23）帶來冷空氣，基隆、宜蘭也要當心豪雨。另外，氣象主播戴立綱表示，目前場域不利熱帶性低氣壓TD26發展，要待周日離台灣遠去後，才有機會升級成颱風「奈格」。

氣象局指出，22日晚間到23日，基隆、宜蘭要慎防豪雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，今晚至明日北部、東半部及恆春半島降雨機率高，有不定時陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區雨勢明顯，恐有局部大雨，中南部天氣為「多雲偶透光」，但山區也要注意局部降雨，西半部則雲量較多。

明日氣溫方面，清晨低溫各地普遍來到23、24度，體感偏涼，白天高溫來到28至30度，尤其中南部近山區或河谷可能會更熱，各地日夜溫差明顯。另外，台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區，以及澎金馬三地，易有8至9級強陣風。

氣象局預估，熱帶性低氣壓TD26在今（21）日晚間到明日最接近台灣。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象預報員劉宇其表示，預估今晚至明日熱帶性低氣壓TD26最接近台灣，明晚將逐漸遠離，但又因東北季風影響，周末北部、東部有機會下大雨，周日起基隆、宜蘭則有局部豪雨機率。

氣象主播戴立綱表示，周六熱帶性低氣壓TD26將通過巴士海峽，台北、基隆、宜蘭以及北花蓮有雨，桃園以南天氣晴朗，但溫差較大，周日迎來東北季風，天氣會變更冷。值得注意的是，受到大陸冷高壓影響，目前場域不利熱帶性低氣壓TD26發展，待其周日進入南海後，才有機會升級成今年第22號颱風「奈格」。