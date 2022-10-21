第57屆金鐘獎頒獎典禮分為今(21日)、明(22日)2天頒發，首先登場的是「節目類」，典禮由曾國城和唐綺陽攜手主持，而入圍綜藝節目和益智及實境節目主持人的吳宗憲，沒有走紅毯，典禮一開始也沒見到他的身影，直到快9點才出現，對此，他也親曝背後原因了。

吳宗憲沒跟《綜藝玩很大》的KID和坤達或是《綜藝大熱門》的陳漢典、Lulu走紅毯，典禮一開始《綜藝玩很大》奪下最具人氣綜藝節目獎，他也沒上台領獎，對此，他回覆《三立新聞》缺席原因，透露因為晚上要宴請幫爸爸生前醫治的醫生，是之前就安排好了，晚點就會到現場了。

而稍早他也回應《中時》表示：「他們那個最具人氣綜藝節目獎擺在第一個，害我沒能上台！之前都沒有說，我以為會在後面，我們公司也以為是在後面，所以我才趕著9點多過來。」

吳宗憲今年節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》分別入圍「綜藝節目主持人獎」與「益智及實境節目主持人獎」，對於雙料入圍，他也表示入圍就是肯定，但如果可以得獎就更開心了。