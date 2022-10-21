醒吾科大今(21)日歡渡校慶，與大眾教育基金會及樂活生技公司舉行「科技農業香檳茸培植計畫記者發佈會」，現場嘉賓進入香檳茸貨櫃植物工場開心採摘香檳茸，見證培育成果並品嚐獨特香檳茸美食料理。大眾教育基金會董事吳順意捐贈150萬元，由陳義文校長代表受贈，雙方將擴大合作，一起翻轉弱勢生未來人生。

醒吾科大創校57年，蒞臨嘉賓銓敘部政務次長朱楠賢表示，非常開心見證這重要的時刻，醒吾科大是跨領域、實務導向的綜合型大學，大眾集團與醒吾科大合作如虎添翼，更特別的是醒吾科大將這個技術提供給弱勢學生一技之長，將綠色經濟無汙染智慧科技培植計畫，推廣到鄰近的高中職學校，讓學校及鄰近地區繁榮起來。

醒吾科大校長陳義文(圖左)接受大眾教育基金會董事吳順意捐贈新台幣150萬元。(醒吾科大提供)

樂活生技公司總經理葉顯光(圖左一)、銓敘部政務次長朱楠賢(圖左二)，一起品嚐香檳茸蛋捲及霜淇淋。(醒吾科大提供)

大眾教育基金會董事吳順意表示，很高興與跨領域人文科技創新的醒吾科大合作，大眾教育基金會自成立以來都是從事與教育相關的公益活動，一直與各個不同學齡學校合作幫助弱勢學生，從事有關科技農業的教育，醒吾科大是以務實為用的技職教育大學，相信後面的成果一定非常豐碩。

樂活生技總經理葉顯光表示，樂活生技與大眾教育基金會成立十多年以來一直在做農民希望工程，台灣百年傳統農業受環境影響及農村結構老化，農民收入微薄，為提供改變機會希望透過科技進入農業，幫助農業穩定品質並量產。

銓敘部政務次長朱楠賢(左起)、大眾教育基金會董事吳順意及醒吾科大校長陳義文，開心討論香檳茸的栽植成果。(醒吾科大提供)

樂活生技公司總經理葉顯光(圖左)及銓敘部政務次長朱楠賢(圖右)，品嚐風味獨特的香檳茸紅茶炙燒奶蓋。(醒吾科大提供)

葉顯光強調，醒吾科大師生發揮創意把農產品變成餐桌上的珍饈美食，並運用很好的商業管理設計，把農業經營技術用更優質的管理方式企劃行銷推廣出去，所以非常高興能與醒吾科大強大的能力資源作結合，未來開創推廣變成校園經濟，幫助弱勢學生，讓智慧改變生活、科技帶來希望，醒吾科大用教育翻轉未來。

「樂活生技提供技術、大眾基金會提供資源」，葉顯光開心表示：「捐贈的幾百萬設備讓學校每年有穩定收入，可以幫助需要幫助的弱勢學生。醒吾科大是首創CSR(企業社會責任)+USR(大學社會責任)的典範，讓學生畢業後可無縫接軌，畢業即就業或自行創業。」

醒吾科大香檳茸貨櫃植物工場內已有滿滿甜美的香檳茸。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文表示，台灣現在正在推展的「5+2產業創新計劃」，其中有一個項目就是新農業，而最重要的元素就是用科技來帶動農業。感謝大眾教育基金會捐贈這麼好的設備器材，培植出好品質的香檳茸。

陳義文指出，醒吾科大多年來持續堅持品德教育，更重視用教育翻轉未來，落實USR的精神就是要教育並提升學生未來就業技能，照顧學習弱勢及經濟弱勢的學生，期許學生透過親手栽培香檳茸，感受生生不息充滿希望的生命力，感謝大眾教育基金會及樂活生技提供的設備及技術，讓學生對未來充滿希望。

菇類專家吳寬澤博士特別說明，香檳茸是食藥用的菇類，透過貨櫃植物工場栽培，可以達到穩定盛產的技術，採用牧草太空包、有機生產認證及已申請專利的技術，推廣到學校幫助學生未來就業，並可提升農業產值達到科技農業的目標。

醒吾科大觀光系四年級學生方思涵表示，很開心參加香檳茸栽植體驗，剛開始什麼都沒有只看到培養土，然後每天定時加水及檢查是否有異物，但很快地一夜之間就長大了，看到香檳茸栽種很成功覺得很欣慰。

醒吾科大今天校慶包括流行音樂系現場演唱及表藝系女團熱情舞蹈，展現多元教育成果，香檳茸培育成果更是落實大學社會責任、在地區域或社會之貢獻，及弱勢學生的學習輔導，提供學生跨域學習機會及問題導向之課程模組，讓學生具備面對未來劇烈競爭的就業力及應變力。