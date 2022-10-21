第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於10月21日和22日在國父紀念館舉辦，星光大道由薛紀綱與焦凡凡攜手主持。而在這次受邀擔任金鐘獎「特別貢獻獎」頒獎人的張艾嘉，也特別在舞台上公開了她與得獎人陳君天的過去的點點滴滴。

張艾嘉今日以一襲黑色透視裝優雅現身，表示1979年人正在香港的她，接到台灣製作人陳君天的電話請她回去製作電視節目，並告訴她「想做什麼，就做什麼」，張艾嘉相信之後便回到台灣與他共同製作特別短劇節目《幕前幕後》，沒想到竟獲得大眾好評，後來他們再度攜手合作，推出走出攝影棚的單元劇《11個女人》，這是台灣新電影的起源。而對張艾嘉來說，陳君天不僅是她精神上的支柱，也是經濟上的支援，當他們製作的節目超支120萬而電視台不願負擔時，陳君天也在第一時間拿出60萬，與張艾嘉共同分擔，對當時年代來說是筆不小的金額，但陳君天始終無怨無悔，讓張艾嘉十分感動且感恩。

而現年83歲的資深製作人兼「特別貢獻獎」得獎者陳君天，曾在1980年獲得電視台獎勵環遊世界，到世界各地開拓眼界，並觀察各國的電視節目，之後陸續推出《論語》、《無限關懷》等節目，一共在金鐘獎獲得17項電視大獎，對於台灣電視貢獻極大。1989年陳君天離開電視台後，在1995年收到蔣緯國請託，推出戰爭紀錄片《一寸河山一寸血》，他也為此奔走許多抗日戰爭相關遺址，以人性的角度採訪、記錄歷史，並累積大量影片庫，成為各媒體製作紀錄片的重要來源。而今日陳君天也在兒子攙扶之下登台授獎，表示台灣的電視節目雖從高峰逐漸走下坡，但他還是希望讓台灣的電視文化走向全世界，獲得台下一片掌聲。