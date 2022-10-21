由外貿協會與SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週」21日閉幕，今年不僅展覽規模創新高，參觀人數也再次刷新紀錄，展覽3日共吸引19,487名相關業者參觀，觀展人數較上屆成長25％，展中辦理的「全球視訊採購大會-綠能環保」更是成果豐碩，成功促成近200場次洽談，預期商機6,700萬美元。

今年首次辦理的Energy Taiwan Sustainability Award永續獎，共選出4家獲獎企業，分別為上緯新能源、伯威海事工程、哥本哈根風能開發以及台達電子。

全球國境解封，今年展覽吸引多國組團參展，包含德國、英國、比利時、瑞典、芬蘭及丹麥共六個國家館。其中「比利時離岸風電聯盟(Belgian Offshore Cluster, BOC)」首次籌組6家離岸風電創新與新興科技公司來臺交流，期待能和臺灣本土離岸風電產業建立合作夥伴關係。其中Marlinks提供海底電纜的運維監測健檢服務，在展場接獲眾多洽詢，業者表示展出成效超出預期，聯盟已表示明年有意願繼續組團參與展出。