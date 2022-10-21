2022再生能源周閉幕，經濟部能源局表示，這次活動設置綠能館主題館展示政府再生能源相關政策及技術研發成果，並展示國內外太陽光電、風力發電、智慧儲能、新興能源及智慧能源管理等240家廠商共同參與。

總統蔡英文表示，今年是發展綠能以來最「風光」且亮眼的一年。現今太陽光電設置量已有9.06GW，與2016年相比，增加超過7倍。離岸風電的成長速度很快，目前西海岸同時有4座風場正在加緊趕工，預計今年底可完成共累計200座的風力機。此外，也正在積極布建儲能系統，目標在2025年建置1.5GW的電池儲能系統。

蔡英文強調，2050年淨零排放是全世界的目標，也是臺灣的目標，將致力推動能源轉型及積極發展綠能產業，打造臺灣成為「亞洲綠能中心」，帶動國內綠能產業永續發展與經濟成長。

行政院副院長沈榮津參與多家廠商活動，並親自至經濟部能源局主辦的2022年再生能源週「綠能館」，參觀綠能研發成果；沈榮津就綠能館各項研發成果表達稱許，期待透過政府政策的支持，持續與民間共同合作，推升我國綠能產業發展並達成再生能源設置目標。

能源局今年「綠能館」內設置6大展區，含括再生能源政策、國際合作、研發技術、離岸風電維運管理、沙崙智慧綠能科學城，以及金能獎與光鐸獎展示。能源局表示，於館內展出重點包括我國與歐、英、荷等國雙邊交流合作成果、離岸風電維運管理太陽光電、離岸風電、儲能等前瞻技術研發成果。