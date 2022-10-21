國民黨智庫召集人陳宜民稱，據疾管署（CDC）資料，接種高端疫苗疑似死亡率是打BNT疫苗2.88倍，今遭中央防疫指揮官王必勝反擊錯誤推論。陳回應，評論有根據，也參考其他公開文章與計算公式，籲CDC公布更詳盡數據接受檢驗。

陳宜民表示，王必勝質疑數據過少很奇怪，相關資料已是接種BNT疫苗1930多萬劑，以及接種高端疫苗300多萬劑後呈現的大數據成果，這樣的樣本數還過少？那怎樣才算夠多？

陳宜民說，相關分析所根據的資料，已是目前能在CDC網站上看到的最多資料，他當然知道數據應該校正人口學變項與其他因素，但這些都非公開資料，而從民眾知的權利角度，最直白算出就是2.88倍，數據也「應與真實狀況差距不遠」。

陳宜民認為，引用的相關數字，已不只是幾千人參與的疫苗二、三期臨床試驗，而已是疫苗上市後，民眾接種的不良反應監測系統大數據，當數據大到一定地步時，看到的就是真實現象，要如何校正人口學變項？

陳宜民坦言，若王必勝堅持要更精確計算，國民黨智庫確實沒有詳細數字，既然高端要提告，那就透過訴訟過程，請CDC把數字公開，讓大家好好算一算。

陳宜民說，他是擔心高端沒有保護力，佐劑又加這麼高，會產生不良反應，才提出建言，但能查到的數據就是CDC網站上這些；國民黨智庫本於專業機構職責，在相關數據迄今全數被衛福部列為機密下，就有限公開資訊提出合理評論。

國民黨智庫表示，高端疫苗的保護力與採購單價，已為民眾高度關心議題，且為得受公評之事，但立院組成機密調閱小組都無從查閱，實屬罕見，智庫僅能根據CDC有限公開資訊，及未被疾管署否認的媒體報導，請學者專家判定、提出建議。

對高端揚言提告，陳宜民說，該智庫新聞稿引用數據為CDC網站公開資訊，再參考媒體已報導過資料後推估出的結論，有合理評論依據，無任何惡意砥毀意圖。

國民黨智庫指出，相關新聞稿只是要保障民眾知的權益，高端顯有誤認；但若高端執意提告，也盼透過訴訟過程釐清高端疫苗其中迄今保護力、單價，疫苗嚴重不良反應，包括致死率等本應公開之資訊，確保全民健康及社會大眾知的權利。