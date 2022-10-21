日本防衛省決定了今後分5年和10年兩個階段強化防衛力的目標。核心為長射程飛彈、無人機等7個領域，力爭到2027年前獲得「可負責任地應對他國進攻、接受盟國支援的同時可阻止和排除（進攻）的防衛力」，到2032年前實現高度化。該目標將反映到年底修改的《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》（中期防）中。防衛省在20日的政府專家會議上出示了目標。

日本共同社21日報導說，防衛省認為作為俄烏衝突的教訓，要威懾憑藉實力單方面改變現狀的行為，必須著眼於對手的兵力、裝備等能力做好準備。

報導指出，完善的主軸是未來戰鬥的核心領域，包括（1）憑藉長射程飛彈的「防區外防衛能力」，（2）綜合飛彈防空能力，（3）無人機。還將推進提高（4）太空、網路、電磁波新領域的應對能力，（5）指揮統領功能，（6）靈活展開能力，（7）持久性和強韌性。

考慮轉用於「對敵基地攻擊能力」的長射程飛彈，5年內將致力於陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈的長射程化等，獲得從進攻對手的射程外攔截的「防區外防衛能力」，力爭10年後獲得高超音速等更先進的裝備。

無人機方面，將購買新的「攻擊型」等拓展用途，10年內實現多架飛機的同時運用。防空領域將強化應對中國等推進開發的高超音速武器及小型無人機的能力。

關於新領域，包括發射小型人造衛星群「衛星星座」在內，將努力把握太空的狀況。網路防禦方面，還將支援自衛隊以外的組織。

此外將強化包括利用民間船舶在內的運輸能力、為迅速作出決策利用人工智慧（AI）、重要設施的地下化、擴充彈藥、提高裝備品的運作效率。