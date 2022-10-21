台北市長候選人黃珊珊今（21）日公布明日周六行程，包括太原廣場的嘉年華踩街，以及到迪化街與霞海城隍廟參拜，臉書將全程同步直播，請大家準時鎖定，或是歡迎直接來現場找我聊聊天，謝謝大家！

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黃珊珊在臉書表示，珊友們，大頭貼框換起來！一定要告訴親朋好友，11/26投給⑧號黃珊珊！明天，她將會到太原廣場的嘉年華踩街，以及到迪化街與霞海城隍廟參拜，臉書將全程同步直播，請大家準時鎖定，或是歡迎直接來現場找她聊聊天，謝謝大家！

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【黃珊珊公開行程】

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一、主題：全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇

時間：111.10.22(六) 上午09時00分-09時20分

地點：宏匯瑞光廣場B棟（內湖區瑞光路335號1樓）

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二、主題：陳盈如競總服務處成立大會

時間：111.10.22(六) 上午10時00分-11時00分

地點：信義區信義路五段150巷401弄29號

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三、主題：黃珊珊 33後援會誓師餐會

時間：111.10.22(六) 中午12時00分-13時30分

地點：鉅星匯國際宴會廳（中山區新生北路二段28號2樓）

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四、主題：第14屆批客節批客嘉年華會踩街

時間：111.10.22(六) 下午14時00分-15時30分

地點：太原廣場（太原鄭州街口）

臉書同步直播

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五、主題：普濟寺參香

時間：111.10.22(六) 下午15時30分-16時00分

地點：普濟寺（大同區華陰街100號）

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六、主題：迪化街+臺北霞海城隍廟參香

時間：111.10.22(六) 下午16時00分-18時00分

地點：迪化街南京西路口

臉書同步直播

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七、主題：信義市場頒發獎助學金暨餐會

時間：111.10.22(六) 下午18時30分-18時45分

地點：信義市場（大安區信義路三段107號）

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八、主題：黃珊珊社子島好友見面會

時間：111.10.22(六) 晚間20時20分-21時35分

地點：坤天亭前廣場（士林區延平北路八段96巷15號）