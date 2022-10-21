台灣「羽球一姐」戴資穎今與泰國好友依瑟儂，在丹麥羽球公開賽上演兩人生涯第33次對決，首局小戴在11比9領先後，發動一波9比0強攻，只花13分鐘就以21比10拔得頭籌。可惜次局小戴錯過兩個賽末點，讓依瑟儂以22比20扳平局數，將比賽逼入決勝第3局。

小戴過去對戰依瑟儂以18勝14敗占上風，這次在丹麥交鋒，小戴首局靠3波強攻力壓好友，一開始先在0比3落後時連拿5分反超，隨後依瑟儂以6比5討回領先，小戴又連拿6分拉開差距。技術暫停後依瑟儂連追3分，但接著進入「小戴宇宙」，一波9比0攻勢讓首局毫無懸念。

次局雙方一路纏鬥，小戴在13平後連拿4分，取得小幅領先優勢，但在接發搶攻造成依瑟儂回擊出界，以20比18率先逼出賽末點後，小戴卻都沒把握機會，其中一次底線球判斷失誤，讓對手扳成20平，最後依瑟儂打後場先被判出界，但挑戰成功改判為有效球，將局數扳平。