第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮，今（21日）在台北國父紀念館舉行，由曾國城和唐綺陽擔任典禮主持人。生活風格節目獎由李霈瑜（大霈）和 Ado 阿洛一起頒發，拿下獎項的是《寶島神很大》，不過製作人凃嘉文在台上發表得獎感言時，講了近5分鐘，被提醒注意時間，竟還表示要「用100杯星巴克換時間」，惹來不少負評。

第57屆金鐘獎生活風格節目獎由香蕉、許志豪、柯大堡、阿白(劉胤含)、曾甜、陳孟賢、草爺擔任節目主持的《寶島神很大》拿下，製作人凃嘉文上台發表感言，表示自己找到做節目的意義，「我今天終於找到答案了，就是認同」，還感性表示能夠讓外國朋友知道「this is our culture」。

不過凃嘉文在台上發表感言講了近5分鐘，被提醒注意時間，竟還表示要「用100杯星巴克換時間」，隨後換夥伴發言，他還再度表示「我用100杯星巴克幫你換（時間）。」引來不少負評，網友也紛紛留言「真的講太久了」、「星巴克了不起」、「就是會有這種人在拖延時間」、「以為分2天就可以講這麼久」。

值得注意的是，今年首度將戲劇和節目分2天的用意之一，正是為了避免超時的問題，不過表定10點結束，獎項卻遲遲未頒完，不少得獎者想盡興致詞，主持人曾國城和唐綺陽又未干預發言，最終超過36分鐘，讓外界認為主辦單位仍有改進的空間。