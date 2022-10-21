國民黨桃園市長候選人張善政今天晚上接受媒體專訪，提及與前高雄市長韓國瑜情誼，張善政說，當年與韓國瑜參選正副總統，選戰結束後互動情誼永遠都在，如新竹市長林智堅退選後好像沒什麼人理他，「這樣很不好。」

張善政先提及在花蓮狀況跟被徵召過程，提到先前在馬政府任職始終未加入國民黨，但這次若代表國民黨參選等於被徵召，勢必加入國民黨，因為要對地方想要參選的朋友有交代，此外泛藍也要團結，若自己不是國民黨員，很難說服人家支持。對於被突襲徵招，讓地方嚇一跳。張善政說，蠻同情朱立倫，有不得已苦衷，他是有承擔辛苦過程。

至於韓國瑜何時到桃園？張善政說，在22日北桃園造勢後會很快，張善政也提到2020總統大選，對手對韓國瑜非常多批評，但政治人物要有情有義，競選那陣子互動，體會到彼此個性互補，韓說話妙語如珠，自己比較內向，韓很直覺，自己深思熟慮。當年韓若當選，一定是絕佳搭檔。

張善政又說，互動情誼永遠都在。不像林智堅後來好像沒什麼人理他，覺得這樣很不好。雖然韓國瑜如今在政治舞台沒什麼地位，但國民黨還是喜歡找他，這就是國民黨政治人物有溫度的地方。

張善政也提到，雖然沒有每天通訊這麼頻繁，但重要時機點都有，他也很快就知道參選，反應是「加油」。韓國瑜也說，找他站台不知道是補藥還是瀉藥，但重情誼這點跟民進黨不一樣。張善政也提到，選民會因為韓國瑜投不投自己沒這麼擔心，因為現在是張善政選市長。張善政反問，選民會希望政治人物冷漠絕情嗎？相信自己的政見會讓支持他。

至於對手近日狂打張善政親中，張善政說明，當初只是客套性參加，講幾句恭賀的話。且他長期捍衛台灣網路，與對岸網軍互打。張善政說，對對岸是什麼態度「捍衛台灣到最後一公分」，就是這樣子。