中華隊今天在U23世界盃複賽第2戰碰上墨西哥隊，兩隊戰到延長賽第8局，中華隊代打張聖豪遭到三振，留下滿壘局面，最終以1比2吞敗，無緣挺進冠軍戰，但仍可爭奪最佳的第3名。

中華隊首局靠著李亦崴、曾頌恩連續安打先馳得點，先發投手陳宇宏前4局雖然局局都有讓墨西哥打者上壘，但都能順利化解失分危機。

5局上墨西哥展開反攻，陳宇宏讓該局首位打者敲安上壘又發生暴投，中華隊決定換投，莊陳仲敖用三振抓下1個出局數後雖然被連敲2支安打追平，但他用三振化解滿壘危機。

5局下中華隊首棒打者林岳谷內野安打上壘，張翔短打時造成墨西哥投手發生失誤，顏國晉妨礙守備出局，1出局後曾宸佐觸身球保送形成滿壘，此時中華隊想採取強迫取分戰術但被對手識破，三壘跑者遭夾殺死在本壘前，最後王騰玉遭到三振，中華隊無功而返。

1比1平手局面來到7局下，2出局中華隊攻佔滿壘，不過王騰玉遭到三振，也讓比賽進入延長賽。突破僵局制8局上，墨西哥2出局後敲安攻下超前分。8局下中華隊反攻，2出局滿壘張聖豪遭到三振，中華隊以1分差吞下2連敗，也確定無緣晉級冠軍戰。