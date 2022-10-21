社群平台Snapchat母公司Snap第三季營收成長率創上市以來新低，且預期Q4持續放緩。10年期美債殖利率升至4.26%，創2008年以來新高。美股3大指數開低走高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數小漲0.1%。

截至台灣時間21點53分，道瓊工業指數上漲218.59點（或0.72%），暫報30552.18點；那斯達克指數上漲13.99點（或0.13%），暫報10628.84點；標普500指數上漲20.13點（或0.55%），暫報3685.91點；費城半導體指數上漲17.01點（或0.75%），暫報2270.23點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、亞馬遜、微軟小漲；SnapQ3營收成長率創新低，股價暴跌近30%，拖累臉書（Facebook）母公司Meta跌2.8%。半導體類股方面，艾司摩爾、英特爾漲逾1%，輝達小漲0.1%，超微跌逾1%，聯電ADR跌0.1%，台積電ADR跌超過1%。