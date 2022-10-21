第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於10月21日和22日在國父紀念館盛大舉辦。而在本屆獲得「特殊貢獻獎」的除了有資深電視製作人陳君天外，還有資深台語演員張宗榮，擔任引言人的澎恰恰也引用了張宗榮過去表演過的段子表演了一段脫口秀，獲得全場掌聲不斷，也讓張宗榮相當開心且印象深刻。

張宗榮在1970年代曾是台灣紅極一時的台語演員，由他自製、自導、自演的電視劇《俠骨柔情》、《燕雙飛》、《俠士行》皆獲得大眾好評，《燕雙飛》還一舉捧紅了主題曲演唱人鳳飛飛，鳳飛飛藝名更出自他手，張宗榮因此奠定無可撼動的地位。另外，張宗榮在《俠士行》中以「一把摺扇上寫著錢來也」的角色印象，也成為張宗榮延用至今的個人標誌。

張宗榮上台授獎時透露，在民國47年還沒有戲院出現的年代，他就已經開始製作沒有字幕的電影，民國52年加入廣播電台後，他先將武俠小說改編成台語版於廣播電台中播出，直到電視台開播後，他再將廣播版的小說搬上電視螢幕中，再度開創先驅。最後，他也表示最想感謝的人就是自己，因為現年84歲的他，仍靠自己的努力持續主持節目，直言自己付出努力揮灑出的汗水才是真的，獲得台下一片掌聲。