太平洋光電前副董事長繆竹怡，因涉犯太電掏空案被判刑4年4月確定，他一度逃亡海外3年多，2019年10月被調查局押解返台歸案，入獄服刑，法務部矯正署日前核准他假釋，預計下周出獄。

繆竹怡被控在1998年至2001年間，利用他掌控的私人企業與公司進行虛偽交易，虛灌營收，損及公司利益，掏空公司資產達15.5億元，涉犯背信及違反商業會計法等罪，最高法院2017年8月駁回繆的上訴，但繆早在判決確定前即搭機潛逃海外遭北檢通緝。

繆竹怡2016年4月13日潛逃後，在香港、大陸待了2年後，2019年9月30日持香港護照入境菲律賓時遭移民局留置調查。據了解，繆竹怡在被北檢通緝後，所持有的中華民國護照就被註銷，繆代表行動不便的朋友入境菲律賓奔喪，由於繆的通緝資料早已經台菲司法互助通報，馬尼拉機場的菲律賓移民局官員比對後，將他留置，並通報調查局人員將繆押返。

調查局人員經與菲方協調後，2019年10月1日調查局派員赴菲押解繆搭機返台，由台北市調查處人員將繆帶回詢問，並押送台北地檢署歸案，入獄服刑。他日前獲准假釋，近日將出獄。