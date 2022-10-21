製藥巨頭輝瑞（Pfizer）高層20日表示，美國政府採購計畫中止後，其與德國生技公司BioNTech聯手開發的新冠疫苗，明年就要改商業販售，價格將漲到目前的4倍，每劑要價110美元到130美元（約台幣3,570至4,220元）。

輝瑞高層主管魯金（Angela Lukin）周四透露，藥廠正與醫療保險業者協商，預料經討論後的上市售價將落在這個區間。

目前美國政府是以每劑30美元採購輝瑞-BNT疫苗，免費供民眾接種。待因應疫情頒布的公衛緊急狀態明年終止後，疫苗將改為商業販售模式。

魯金預期，有私人保險或政府付費保險的民眾，屆時無須負擔疫苗費用。但美媒CNBC報導指出，美國衛生暨公共服務部（HHS）估計，一旦公衛緊急狀態結束，多達1,500萬人會被「醫療補助和兒童健康保險計畫」（Medicaid and the Children's Health Insurance Program）除名，這群人是否買得起疫苗被打上問號。

魯金還提到，輝瑞-BNT疫苗將照該公司慣常作法，透過中間批發商來分銷，也會依慣例在標價之外提供折扣。輝瑞並打算把疫苗包裝改成單劑量瓶，而非疫情期間採用的多劑量瓶。這種種跡象顯示，美國新冠疫苗準備從政府採購過渡到商業銷售。

輝瑞表示，最快明年初，新冠疫苗將改為商業銷售，但仍取決於諸多因素，像是與聯邦政府所簽合約何時到期、美國現有疫苗供應何時告罄。

輝瑞預測，未來成人新冠疫苗的市場規模，應該與流感疫苗不相上下；而小兒疫苗市場照目前施打的數量來看，則需要更長時間發展。

鑑於新冠疫苗需求疲弱，華爾街預期疫苗製造商勢必得靠漲價，才能使明年的營收符合預期。

美國民眾接種追加劑的意願不如以往。今年開放施打第四劑的前6周，約1,480萬人接種，但去年開放施打第三劑的前6周，接種人數超過2,200萬。