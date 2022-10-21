俄烏戰爭開打後將歐洲推入能源危機的深淵，外界也關注亞洲是否受到衝擊，專家指出，亞洲由於燃煤發電的比重較高，因此整體能源供應仍無虞。

由於俄羅斯切斷天然氣供應，歐洲陷入天然氣短缺，許多國家今冬都面臨能源危機，英國電力公司已經發出可能停電的預警。

在歐洲積極搶購天然氣之下，許多原本銷往亞洲的液化天然氣（LNG）紛紛轉為輸出歐洲，亞洲發電業者不僅LNG的進口來源受限，甚至必須付出高價才能買到LNG。

歐盟周二公布對抗高能源價格的新措施，但放棄對俄羅斯天然氣價格設定上限的計畫。俄國稍早已警告，如果歐盟設定氣價上限，它將切斷對歐盟的所有燃料供應。

標準普爾全球首席能源策略師艾亞（Atul Aryal）指出，雖然俄烏戰爭帶動全球石油與天然氣等燃料價格全面飆漲，但並未損及亞洲的能源生產。

艾亞進一步表示，「在亞洲地區，各國基本上比較不用天然氣發電，而是用亞洲地區出產、且較便宜的煤炭。」

能源顧問公司Wood Mackenzie亞太地區電力暨再生能源研究部主管惠特沃斯（Alex Whitworth）指出，不像歐洲主要是靠天然氣發電，亞洲天然氣發電占比偏低僅11％，而且天然氣供應主要是來自亞洲地區區內為主，LNG進口只是一小部分。

惠特沃斯表示，「儘管燃煤發電比重開始在下滑，但亞太地區整體燃煤發電比重仍超過60％。」

此外，由於價格上漲，亞洲的LNG進口量也明顯下滑。

根據國際能源總署（IEA）最新的天然氣報告，今年前八個月亞洲現貨或短期LNG進口量較去年同期銳減28％，整體LNG進口量也下滑7％。

IEA指出，全球LNG最大進口國中國今年前八個月的進口量暴跌59％，巴基斯坦更劇減73％，印度與日本進口量也分別下滑22％與17％。