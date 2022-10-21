抖音平台一名女網友近日飽受精神折磨，原因是住家天花板已經整整6天，多達上百隻「蛆」從天降，謎底揭曉竟是樓上房客的屍體腐爛造成。

據《每日星報》(The Daily Star)報導，21歲的麗芙(Liv)在社群平台算是小有名氣，擁有超過1萬名粉絲，頻道主要日常紀錄生活為主。日前她上傳一段影片震驚大批網友，累積上百萬次觀看，只見住家天花板不斷有白色小蟲掉落，近看竟是一隻隻還在蠕動的活蛆，她邊解釋、邊哀號，一旁友人只能無奈用衛生紙清理，同樣動作持續6天還清不完，時不時被上百隻「蛆」騷擾，兩人被搞得身心俱疲。

再也忍無可忍只能尋求鄰居的協助，不過似乎只有他們遇到這個問題，懷疑是樓上住戶藏著屍體，剛好也有一段時間沒見到人，不過敲了門也沒回應，最後報警才驚覺樓上住戶已過世多時，難怪整棟公寓都是屍臭味。

真相出爐網友簡直不敢置信，留言表示「我一定先逃」、「蛆吃腐爛的肉!情況只會越來越糟」、「根本是惡靈古堡重演，如果你告不成，至少拿到3個月免費房租」、「理論上，你的鄰居已經在你家了…」