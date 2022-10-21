桃園市議員牛煦庭、桃園新選風今天舉辦「龜山棕線捷運市政擂台」，邀請4名市長候選人談棕線。其中無黨籍鄭寶清到場。（賴佑維攝）

桃園市議員牛煦庭、桃園新選風今天舉辦「龜山棕線捷運市政擂台」，邀請4名市長候選人談棕線。其中無黨籍鄭寶清、民眾黨賴香伶本人到場，藍綠則是由代表到場。提及棕線開發進度，挨批執行速度太慢、緩不濟急。

民進黨鄭運鵬北區競總執行長范綱祥、國民黨張善政新媒體部總監練鴻慶、鄭寶清、賴香伶依序上台發言。范綱祥說，捷運棕線2011年提出可行性研究，後來綜合規畫改成中運量，1天可以有7萬多人次運量，可以帶動空間，重新塑造新的都會、人口、產業。

練鴻慶則說，棕線在鄭文燦上任後更改唯中運量、市區路段地下化，為什麼上任後5年才改？人生有多少個5年可以浪費。合理懷疑市府是沒有錢蓋棕線才找藉口。更質疑市府調借加負債越來越高，但龜山人有享受到嗎？

鄭寶清提到，龜山要發展有3祕方，包含捷運棕線、國一甲延伸龜山市區、龜山林口交流道改善。他提到，有次爭取捷運棕線，桃園市長鄭文燦找他協助。但他回應鄭文燦，龜山有立委，應該找他。但鄭文燦回說「別人不做事，你就是要做事。」他為此協助爭取棕線進度。

賴香伶表示，與其等待不知道何時通車的棕線改善交通緩不濟急，她為此推出交通解方，也就是月票1280政策，希望從大眾運輸先改善桃園的交通。賴提到，除了公車、鐵路月票，其他大眾運輸也要改善，如公車定位等等，方便民眾等車。