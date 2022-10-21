第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮今(21日)晚於國父紀念館盛大舉行，由曾國城搭檔唐綺陽主持，除了得獎名單精采外，還穿插不少舞台表演，炒起現場火熱氣氛。其中，由選秀節目出身的GOF、原子少年金星帶來《舞台 準備好了》更是讓觀眾嗨翻天。

近年來，台灣颳起選秀節目風潮，金鐘獎也特別為那些新人團體準備表演舞台。女團GOF為大家帶來《Fairy Temple》、大嘻哈時代Younglee帶來《回到國華街裡》、聲林之王柏霖帶來《來不及的告白》、原子少年金星帶來《原來的少年》、《Whole New》。最後，所有人更是一起飆唱《Fly Out》，靜態、動態交錯的表演，展現台灣唱跳舞台的新氣象，也帶動現場氣氛嗨到最高點。

難得可以看見偶像在台上賣力演出，不少粉絲興奮的在留言區留下感動的愛心，紛紛表示「金星！」、「太好聽了，好感動」、「連嘻哈都出現了」、「感覺比光良還好聽欸。」然而，也有不少觀眾無法接受，認為「金鐘獎是沒錢了嗎」、「最省錢的表演來了」、「不看字幕真的聽不懂在唱什麼」、「可以把某些人關麥嗎，聲音都合在一起都聽不懂在唱什麼了。」