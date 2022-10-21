第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項；黃子佼、Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》奪下綜藝節目主持人獎，她終於不再槓龜，登台領獎直接淚崩，感謝一路上幫助她的人，現場尖叫聲不斷。

在勁敵環繞下，黃子佼和Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》奪下綜藝節目主持人獎，兩人在得獎名單揭曉後都很震驚，Lulu當下直接淚崩，其他入圍者也紛紛上前擁抱、祝福。

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》奪下綜藝節目主持人獎。（圖／杜宜諳攝）

在拿到期待已久的金鐘獎座，Lulu直接在台上淚崩，她透露自己入行第十年，也花了十年從台下走到台上領獎，也一一細數這些年來的老闆和貴人們，她才能繼續堅持到現在；Lulu認為主持是她的使命，每一次登台對她來說都是學習，最後也自信地說出，「我是主持人Lulu，謝謝大家」。

身為Lulu的恩師黃子佼，也將致詞時間給Lulu，最後才說原來俗話說「娶妻前，生子後」是真的；有趣的是，Lulu記得黃子佼在紅毯承諾得獎送愛馬仕，開心地喊「我有愛馬仕了」，黃子佼馬上技巧性改口，「愛馬仕…皮帶」，讓全場藝人與粉絲都笑聲不斷。