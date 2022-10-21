中華隊帶著預賽5連勝氣勢來到超級循環賽，但在複賽前2戰接連吞下敗仗，21日與墨西哥打到延長賽第8局以1比2吞敗，也確定無緣爭奪本屆U23世界盃棒球賽冠軍，僅能爭季軍，但闖進4強已寫下隊史最佳成績。

隨著下午日本以2比1擊敗韓國隊後，中華隊想闖進冠軍戰需「天助、自助」，除了必須要靠自己擊敗墨西哥、澳洲外，還需要日本或韓國1隊輸球，才能比較戰績晉級。沒想到今晚與墨西哥這一關就無法闖過，也確定只能打週日的季軍戰。

中華隊5局下發動強迫取分戰術失敗，王騰玉沒點到球導致三壘的林岳谷遭到夾殺，最後王騰玉遭到三振、無功而返，欠缺關鍵一擊成為吞敗主因。

總教練謝承勳表示，由於墨西哥投手素質都很好，中華隊打者攻擊都滿吃力的，所以需要一些戰術搶分，雖然最終戰術失敗，但教練團不會去責怪選手，「會再提醒他們戰術要做的更確實一點。」

儘管輸球確定無緣爭冠，謝承勳仍肯定球員的拚勁，「高張力的比賽對年輕選手都是種學習，會提醒選手要學習壘上有人的抗壓性，鼓勵他們去做心理層面的提升。還有比賽沒打完，一場一場來。」