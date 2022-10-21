前海軍大氣海洋局政戰處長張祉鑫中校，服役期間加入中國共產黨，收受3900美元報酬，欲為中共蒐集海軍機密、引介現役軍官與中共接觸，張交付機密前被逮，被判刑15年確定，法務部矯正署因他服刑過半，日前已核准他假釋。

判決指出，張祉鑫2008年11月至2012年5月間，擔任海軍大氣海洋局政戰處長。2000年5月22日至27日間，張祉鑫夫婦接受前海軍上尉軍官錢經國邀請到菲律賓宿霧旅遊，並收受中共情治人員2000美元，要求他在台發展組織、吸收軍官和刺探軍機。

2000年12月20日至26日間，張祉鑫又與錢經國等人前往馬來西亞旅遊，並收受中共1900美元，2011年8月中旬，他再度接受招待到菲律賓旅遊。張於2011年8月擔任海軍大氣海洋局政戰處長期間，填寫加入中國共產黨入黨志願書；2011年7月及2012年3月間，還邀約多名現役軍官赴馬來西亞等地，與陸方人員接觸。

2012年5月張祉鑫退伍，前往東南亞旅遊時與陸方接觸，同年8月則透過小三通，從金門前往福建福州、廈門活動。高雄高分院更一審判處張15年有期徒刑。案經上訴，最高法院2014年12月駁回上訴，全案確定。