新光銀行拚數位轉型，實體分行、數位網銀併進！新光銀行總經理李正國2022年9月底新上任，21日首度在公開場合接受訪問，他指出，今年「數位轉型」為重點，不只分行要結合數位力，目前已有20萬戶、50億新台幣規模的數位帳戶也要拚百億元！

李正國表示，目前新光銀行分行已有140家，未來不會再增加實體分行，但會結合數位力量，讓分行的效益發揮更大，例如像把AI或數位嵌入業務中，例如過去客戶要申辦貸款非常耗時，但透過數位力，客戶只要在手機上回答一些問題，如在哪工作？薪水多少？過去跟銀行是否有往來的紀錄？有無申請信用卡？有無借過錢等等，就可加快審核速度。

面對純網銀、傳統銀拚數位帳戶如火如荼，李正國認為，新光銀行較不一樣的特色是利用敏捷式的團隊合作，客戶只要填一套申請文件，就可同時開啟「台幣帳戶、信託帳戶、外幣帳戶、證券帳戶」，把手續跟過程簡化到非常精簡。多管齊下的體驗優化讓客戶開戶時間最快僅需辦半小時，且提供一戶四開的服務。

另外，OU點點卡的卡友97％同時也是新光銀行存戶，顯示「以卡帶戶」的策略獲得客戶青睞，2023年將對將聚焦千禧世代客群占比提升及金控產品持有數提升，擴大帳戶的功能及應用場景，讓OU數位帳戶成為集團的樞紐產品。

李正國指出，新光銀行數位帳戶目前已超過20萬戶，存款超過50億元，已經很有規模了。「未來要朝向百億元規模邁進。」

李正國也透露，新光銀也積極申辦財富管理2.0業務，之前就已向金管會送件過，但因為金管會對資產規模有一定的標準，新光銀可能還達不到要求，所以現在積極擴大顧客基盤、擴大資產管理規模（AUM），「會繼續申請，希望三年內達到目標。」

李正國指出，從2021年第四季開始，新光銀行展開數位轉型的三年擘劃，透過數位數據成熟度模型來盤點整體銀行的現況，並訂下2025年要成為數位挑戰者的目標，讓數位成為競爭力，並具差異化及市場規模的數位企業。從「數位產品、客戶體驗、數位行銷、數位生態、公民敏捷以及人才佈建」等六大主軸規劃3年3階段30個專案，作為達成目標的戰術。