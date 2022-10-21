「第57屆金鐘獎」節目類典禮於國父紀念館登場，由曾國城和唐綺陽主持典禮，本屆堪稱死亡之組的「益智及實境節目主持人」的獎項，稍早已由頒獎人黃子佼揭曉，由《阮三个3》的楊貴媚、施明帥、温貞菱、林柏宏奪下殊榮，至於《決戰水下伸展台》則喜奪「益智及實境節目獎」，製作人上台領獎時，就特意提到Janet懷孕主持的辛苦。

製作人在發表得獎感言坦言，頗為訝異能夠獲獎，坦言節目的資源並不豐沛，仍致力製作出有台灣特色的節目：「把海洋當作台灣的靈魂，還有應該非常驕傲的事情」，不過他也強調不希望用教條式的方式，而是要讓觀眾看到以及有所感覺。

此外，製作人也特別提到，9月就已飛到美國的主持人Janet，提及她錄製節目的當下，肚裡剛好懷著第2胎，「從小腹還很平坦到很大，尤其在烈日下，真的很辛苦」，最後他也提及30多年前，就在墾丁海域逝世的好友，「這35年沒有忘記過他，也沒有忘記對他的承諾，謝謝大家。」