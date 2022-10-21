不少有經驗的父母常笑說，當小孩靜悄悄的時候，八成會有大事發生。一名男網友崩潰表示，某天姐姐來家裡拜訪，獨自玩耍的外甥突然沒有再發出聲音，緊急查看後發現，自己的寶貝音響居然被外甥丟進許多糖果，讓他頓時理智線斷裂，不曉得該如何是好，只能上網發文求助。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，日前姐姐帶著外甥來家裡做客，沒想到外甥玩到一半突然變得異常安靜，讓他心中浮現不詳的預感，直說「一定偷作怪！」果不其然，轉頭一看就目擊了超悲慘的畫面。

「死小孩把糖果跟花生丟進我的哈X卡頓！」從原PO分享的照片可見，水母形狀的音響裡面，堆了許多大小不一的糖果和花生，據了解，這組音響要價將近萬元，也難怪會讓原PO感到超崩潰，上網發文求助「怎麼拿出來！」

男網友的外甥丟了許多糖果、花生在音響裡面，讓他感到崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，兩小時就獲得上萬網友按讚，紛紛留言，「小孩靜悄悄，肯定在作妖」、「叫姊姊買一台新的，沒錢就把小孩子賣掉」、「比較想知道小孩的下場如何」、「欸一樣是水母喇叭，為什麼你的看起來比較好玩」，不過也有人認真提供建議，「我是用粗棉線加雙面膠帶，放得進去就拿得出來」、「我的經驗是拿長一點的軟管，前端黏雙面膠，一個一個黏出來」，還有人說，可以試看看用吸塵器把糖果吸出，最糟的情況恐怕是只能送回原廠維修。