日幣狂貶，匯率在日前更是創下32年新低，1元台幣就可換到4.7日幣，加上日本開放自由行，讓哈日族開心不已，摩拳擦掌準備赴日旅遊血拚，但事實真是如此嗎？《日本自助旅遊中毒者》林氏璧就表示，真正的哈日族根本笑不出來。

多年來一直分享日本旅遊攻略的前台大感染科醫師林氏璧在臉書貼出一張媒體報導哈日族看到日圓匯率創新低笑呵呵的截圖，表示真正的哈日族，在當初日圓匯率開始跌至0.26時就不斷買入，沒想到日圓越跌越兇，如今跌到0.21，現在根本是「空手接刀到滿手日幣」。

日旅達人林氏璧表示，許多哈日族從0.26左右就開始買，如今空手接刀到滿手日幣，引起網友共鳴，直呼根本就像股票套牢一樣。(圖／臉書日本自助旅遊中毒者)

林氏璧說，一想到之前患的日幣在平均0.25以上就悲從中來，去日本只想刷卡，換好的現金根本不爽用，苦中作樂表示「窮得只剩日幣的百萬富翁舉手一下」。

文章曝光也釣出許多「受災戶」，包括電腦部落客王阿達，紛紛留言：「我都換幾百萬日幣了QQ，一直攤...」、「三年內親友結婚，只能包日幣了」、「讓各位大大寬心一下，本人是0.35一路買到現在的百萬日幣貧戶」、「當初0.26時買得多爽啊...」、「我有250萬，看到反而想哭」、「一路下來平均還在0.232路過」、「0.27、28的時候換一堆，感覺就像股票套牢一樣」、「日幣都能當地毯舖了」。