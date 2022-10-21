第57屆金鐘獎頒獎典禮分為今(21日)、明(22日)2天頒發，首先登場的是「節目類」，典禮由曾國城和唐綺陽攜手主持，本屆益智及實境節目主持人獎廝殺激烈，最後由《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏打敗曾國城、吳宗憲等勁敵奪得。
楊貴媚從演戲跨界主持，這次奪下主持人獎肯定，她一上台就激動連說2次「怎麼會這樣子」，她也哽咽表示「阮三个錄了四季，原來我們斜槓人生，演員的斜槓，也能為台灣的綜藝節目有貢獻」。
而林柏宏和溫貞菱則是聽到得獎就直接爆哭，溫貞菱表示很感謝團隊，也會把獎金全數捐出，而林柏宏也感謝評審肯定，「能夠得到這個獎真的是生命中很大的驚喜」，並感謝前輩楊貴媚的照顧與指點，還有温貞菱、施名帥的陪伴。
施名帥坦言知道超時，但還是想感謝家人，坦言自己很少陪伴他們，導致他們只能在電視上看他，但依舊支持他，是他很大的動力。
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