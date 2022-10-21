盧秀燕、黃健豪合辦市政說明會，現場湧入近千位鄉親支持，搖旗喊「凍蒜」。（潘虹恩攝）

盧秀燕為黃建豪授戰旗，表示「38組合」合作良好，呼籲北屯鄉親要投「38」。（潘虹恩攝）

盧秀燕、黃健豪在北屯鄉親擁簇下進場，更有元老級粉絲到場支持。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕21日晚間與台中市議員黃健豪在北屯聯合舉行「鄉親來燕會」，共同力拚連任，近千位鄉親湧入支持，齊喊「凍蒜」；盧秀燕表示，北屯近來建設、交通都不斷升級，人口也愈興旺，盼北屯鄉親投「38」，讓「38組合」繼續為北屯打拚建設。

盧秀燕表示，6屆立法委員都在北屯，北屯就像她的家，很高興今天又回娘家。過去擔任立委期間積極建設北屯，例如台74線、捷運綠線、直達新社的129線還有鐵路高架化，這些建設令北屯變得四通八達，人口也愈興旺，為北屯帶來結構性的改變；現在擔任市長，最了解在地鄉親的需求，請託北屯鄉親讓市長、議員繼續為北屯打拚建設。

盧秀燕說，她與黃健豪都很努力為北屯建設升級、交通升級，現在北屯已經是台中最大區；4年前北屯沒有公托公幼，現在已經啟用1所、3所興建中，4年前北屯沒有大型醫院，而今全台中最大的市立醫院落腳北屯也已開工。此外，為了因應北屯人口增加帶來的就學問題，廍子國小第2期也在興建、廍子國中則已啟動計畫。

九合一選舉候選人號次21日上午抽籤，盧秀燕抽中3號、黃健豪抽中8號；盧秀燕表示，她與黃健豪是「38組合」，更大讚黃健豪是「打通路王」，爭取為北屯打通許多條路，只要黃健豪提出來，她就作計畫、編列預算，「38組合」合作良好，再次呼籲北屯鄉親集中選票投「38」。

黃健豪表示，今年爭取連任沒有舉辦競選總部成立，只舉辦市政說明會，因為4年的累積已經有183建設正在進行、總共爭取168億的經費投資北屯，4年下來陸陸續續讓「沒開工的開工，沒完工的完工」，北屯已經不只漸好，現在能讓北屯更好。

黃健豪說，他天天帶著上1屆參選的文宣，上面白紙黑字是對北屯的承諾，是對家鄉的承諾。他暢談過去4年爭取的建設，文宣上提到要為北屯招商引資、為市民爭取生育補助、推動雙語教育，現在漢神百貨將進駐北屯、生育補助也從1胎1萬元翻倍為2萬元、過去全台中僅10幾位外籍教師在學校服務，現在光是北屯區就已經有12位外籍教師；這次競選連任，健豪要用政績換選票，用誠信拚連任。