第57屆電視金鐘獎節目部分今(21日)晚間在國父紀念館舉行，最重要的綜藝節目獎稍早由《大嘻哈時代》拿下，領獎時製作人湯宗霖表示感謝所有還在為台灣節目製作努力的人，以及這些人的家人，「這個獎是屬於你們的」。

《大嘻哈時代》節目中百萬獎金的誘因吸引年輕的饒舌歌手參與，節目包裝選手寫實感人，不論賽制設計或導師的份量、及整體演出製作水平創造出台灣嘻哈音樂節目的新舞台，藉此特點打敗了支持聲浪極高的《熙娣想聊》、《婚禮歌手》等節目。製作人湯宗霖上台領獎時表示，要感謝文化部和電視台，也感謝所有支持好看娛樂的夥伴們，「因為有你們，我們才可以創造很多不可思議的時刻」。

《大嘻哈時代》工作人員開心獲獎。（圖／杜宜諳攝）

湯宗霖最後表示，要感謝好看娛樂的每一位同事，「我很高興跟你們共事」。而另一位製作人潘筱晴說要謝謝湯哥（湯宗霖）包容她的任性，兩人合作已經十幾年了，讓她如願製作出台灣第一檔嘻哈節目，並感謝身後的工作人員，也許大家這輩子只有這次可以上台，想跟他們和他們的家人分享這份榮耀。

潘筱晴說，她認為湯宗霖、王貞妮才是這節目的推手，功不可沒，她也謝謝這節目第一屆的66位選手，「這個舞台是為你們準備的，也謝謝你們成就了這個節目，謝謝《大嘻哈時代》。」