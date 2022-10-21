根據媒體公布的台北市長選戰民調，民進黨台北市長候選人陳時中以28.8%奪冠、國民黨蔣萬安26.9%居第二、無黨籍黃珊珊則以20%排第三。前民進黨立委沈富雄認為，為什麼要做出這樣的民調，因為民進黨的危機感，是怕陳時中的支持者灰心喪志不投票。

針對民調的看法，沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，沈富雄指出，有一種有動機的民調，忽然間冒出來，為何要做民調，裡頭有著危機感。現在民進黨的危機感，就是怕陳時中的支持者灰心喪志不投票，或者是棄了，也不曉得要保誰，所以才做這個民調。而這個民調目的是要支持者「放心，不能走」。這種民調都是把自己在危險處境的候選人，做成第一名。但是又有點心虛、不好意思，所以又把第二名做得跟第一名很接近，通常差1％。

另外，沈富雄也提及他對聲量的看法，他認為，正負聲量像黃珊珊這樣是最理想的，其次就是蔣萬安，還可以，陳時中則是兩個都很高，這反映在中間選民，也就是說中間選民中，黃珊珊百分比最高，陳時中最低。