中華隊雖然在U23世界盃棒球賽複賽第2戰以1比2不敵墨西哥，不過莊陳仲敖中繼3局投出7K、無失分，還飆出155公里「火球」，更少見在投手丘上激動怒吼。

莊陳仲敖在5局上一壘有人時接替先發投手陳宇宏投球，雖然1出局後被連續敲2支安打，但失分記在陳宇宏身上，總計他3局投球中投出7K、1保送，被敲3支安打、無失分。

而此役兩隊打得膠著，也讓莊陳仲敖在第5局或第7局用三振化解危機後少見的在投手丘上激動怒吼。他表示，化解危機釋放情緒是讓隊友知道我們會堅持到最後一刻，雖然後來自己因為母隊設下的投球數限制無法續投，但他仍鼓勵隊友比賽還沒結束，要堅持到最後一刻。

今晚莊陳仲敖3局投球中電視轉播測到他最快投出155公里的球速，他表示，換局下來休息時隊友有告知他球速，但他怕動作因此跑掉，盡量不去想球速，賽後受訪時覺得這數字還好，因為自己還有更遠大的目標，希望慢慢提升自己的身體素質跟球技上的經驗。