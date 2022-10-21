疫情讓全國血庫處於低水位，加上台中血庫有一半捐血量為捐血車外出募集而來，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會，21日下午舉辦「捐血一袋、愛心一代、食在很棒」活動，現場捐出一輛要價700萬元的大型捐血車，希望更多人挽袖捐熱血。

今日由中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會理事長賴立彪、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台中市政府社會局長彭懷真、衛生局副局長陳麗娟、立法委員張廖萬堅及中華民國食品流通公會全聯會各分會理事代表，一同出席這場盛會。

賴立彪表示，從108年起，聯合會每年10月都會大力支持台中捐血中心豐盛的食品禮袋，鼓勵民眾踴躍捐血，熱血袋數更年年創新高；110年聯合會更登高一呼、期望會員們能集眾力捐贈大型捐血車，提升捐血的便利性。沒想到，僅花了短短兩周就籌措到近700萬元的捐血車資金，讓他相當感動。

社會局長彭懷真更是大力讚賞中華民國食品流通公會全聯會與台灣食品發展協會，能發動企業主們一起為社會公益奉獻，他也允諾會全力支持與媒合未來捐血車參與各項熱血活動。

衛生局副局長陳麗娟提出，只要有確實的完成各式疫苗的施打，做好個人防護措施，民眾參與捐血活動真的是刻不容緩、利他力己的事。

台灣血液基金會執行長魏昇堂致詞時再次呼籲大眾，疫情期間捐血量真的受到極大的考驗，目前全國血庫只剩4天的血量，但事實上，安全庫存血量至少要有7天才行；因此，除了感謝中華民國食品流通公會全聯會今日捐贈大型捐血車，更要社會的每一份子呼朋引伴，捲起袖子行動起來參與捐血活動。

今日的「捐血一袋愛心一代食在很棒」捐血車啟用儀式，在各界熱血人士的見證下，以巨型愛心球象徵中華民國食品流通公會全聯會與台灣食品發展協會的滿滿心意，紅綵啟用後放飛400多顆繽紛環保氣球，期望捐血車未來能大大提升台中捐血中心的行動力，與募集到屢創新高的捐血袋數。

今日儀式最後還預告，12月31日將於台中草悟道舉辦大型的捐血公益園遊會，邀請熱情的台中市民們於歲末年終來熱血一下!