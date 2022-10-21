有心推動永續，任何領域都有好議題。全球大型投資公司KKR 21日宣布，投資3億美元購入Advanta Enterprises Limited（“Advanta”）的13.33％股權，實際參與全球創新農業解決方案和農業科技開發。

Advanta為全球農業解決方案提供商UPL Limited (“UPL”)的子公司，KKR此項投資是直接與UPL取得協議。位於印度孟買的Advanta，業務專注於可持續農業，為農民提供適合當地的高性能和優質雜交種子，在亞洲、澳洲、歐洲、美國等84個國家/地區開展業務，擁有涵蓋40多種作物的900多種雜交品種的多元化產品組合，

KKR是透過全球影響戰略進行投資，提供解決方案以應對關鍵全球挑戰、並為聯合國可持續發展目標SDGs做出貢獻的企業。Advanta的業務落地將能實現更高的農業產量，並提供包括抗除草劑和抗病性在內的好處。該公司是熱帶和亞熱帶玉米的全球領導者，並在玉米、草料、高粱、向日葵、油菜、水稻和蔬菜的許多地區保持領先地位。

KKR India合夥人兼首席執行Gaurav Trehan表示，在地緣政治緊張局勢和氣候變化的背景下，糧食安全變得越來越重要，投資於Advanta，將建立起一個擁有差異化產品和卓越業績的多元化平台，我們很高興能夠利用 KKR 的全球網絡、運營和 ESG管理專業知識來加強其業務、實施行業最佳實踐並實現下一階段的增長。

交易完成後，Advanta將作為一個獨立平台運營，成為全球種子可持續發展的領導者。KKR希望與 Advanta 密切合作，以進一步擴大其在區域和全球範圍內的業務，包括通過補強收購，並利用KKR在戰略分割、農業部門以及ESG最佳實踐。