運動服飾品牌愛迪達在今年退出俄羅斯市場，又遭受中國疫情及全球經濟惡化等多重打擊，上季（7至9月）獲利銳減，三度下修今年財測，股價在21日盤中暴跌11％。

今年夏天愛迪達下修全年財測，當時已警告中國疫情嚴重打擊大中華地區銷售，沒想到20日再度下修財測。愛迪達目前預期今年全年淨利約在5億歐元（約4.9億美元），較今年夏天預期的13億歐元縮水一半以上。

愛迪達先前曾預期今年營收成長率在5％至9％之間，但最新財測預期今年營收成長率頂多5％。今年毛利率及營業獲利率預估值分別是47.5％及4％，雙雙低於先前預期。

愛迪達自年初至今已三度下修全年財測，主因是今年初俄烏戰爭爆發後該公司宣布退出俄羅斯市場，為此承擔龐大資產減損。無獨有偶，中國疫情延燒至今也讓當地需求降至冰點。今年以來通膨升溫、各國央行接連升息也使全球經濟濱臨衰退，造成愛迪達庫存不斷累積，不得不降價清倉犧牲獲利。