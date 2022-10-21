《華盛頓郵報》引述消息報導，特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）打算在收購推特後裁員75％，但推特否認傳聞。推特收購案預定月底前完成交易但至今仍有許多變數，就連拜登政府也考慮對此收購案及穆斯克其他合資事業展開國安調查。

內情人士爆料，穆斯克打算在收購推特後裁員75％，依推特目前員工總數7,500人估算裁員人數高達5,600人，令投資人相當震驚。

今年以來全球經濟前景惡化導致推特業績不如預期，已讓高層計畫在明年底前縮減8億美元人事成本，相當於裁員25％。這段期間推特高層向員工強調公司不打算大規模裁員，但推特早在穆斯克提意收購之前就已開始刪減各項成本，因此外界早就預期推特遲早會裁員，只是沒料到會一口氣裁員75％。

消息稱穆斯克提出的75％裁員計畫將在未來幾個月內執行，無論收購案最終結果如何都難逃此劫，但這項傳聞隨即遭到推特反駁。推特法務長艾捷特（Sean Edgett）稍早於內部信件中強調，推特沒有裁員計畫。